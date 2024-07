Comptes nationaux des pays de l'OCDE 2008, Volume II, Tableaux détaillés

L'édition 2008 des Comptes nationaux des pays de l'OCDE: Tableaux Détaillés, Volume II fournit, en plus des principaux agrégats, des comptes nationaux détaillés pour la plupart des pays de l'OCDE. Il comprend une ventilation détaillée par genre d'activité de la valeur ajoutée brute (prix courants et prix constants, année de référence 2000), des composantes de la valeur ajoutée, de la formation brute de capital fixe et de l'emploi. Il inclut aussi les dépenses de consommation finale des ménages par fonction et les comptes simplifiés des trois principaux secteurs (administrations publiques, sociétés et ménages). Les comptes détaillés par secteurs institutionnels (sociétés non financières, sociétés financières, administrations publiques et ses sous-secteurs, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages) sont disponibles sur le base de données uniquement. Les données sont montrées pour 30 pays de l'OCDE et la zone euro depuis 1995 dans la plupart des cas, exprimées en monnaie nationale (en euros pour les pays de la zone euro). CETTE PUBLICATION INCLUT AUSSI DES DONNÉES PROVISOIRES POUR 2007. Ces statistiques sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale 1993 (SCN 1993) pour tous les pays.