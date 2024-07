Dictionnaire multilingue des poissons et produits de la pêche

Le Dictionnaire multilingue des poissons et des produits de la pêche est une référence mondiale. Il recense les noms de poissons et de produits de la pêche qui font l’objet d’un commerce international. Cette cinquième édition comporte 1187 entrées avec des descriptions en anglais et français et les équivalents des termes principaux dans 18 autres langues : allemand, coréen, croate, danois, espagnol, finnois, grec, islandais, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, serbe, suédois et turc. Des index sont proposés pour chacune des langues, ainsi que pour les noms scientifiques des espèces de poissons, crustacés etc.