Mesurer le capital humain

Une étude des politiques novatrices menées dans les pays de l'OCDE montre les progrès déjà accomplis par rapport aux maigres informations que constituent les titres ou les diplômes obtenus. Avec l'apparition de l'économie de la connaissance, les dirigeants, les responsables de la gestion des ressources humaines et des comptes financiers s'efforcent de mettre au point des méthodes permettant d'évaluer et de consigner les connaissances acquises par l'expérience, l'éducation et la formation. Cet ouvrage explique pourquoi il est possible, en termes de théorie économique, et faisable du point de vue des pratiques comptables, de mettre en place de nouveaux systèmes d'information et de décision en matière de capital humain.