Mesurer la mondialisation : le poids des multinationales dans les économies de l'OCDE 2001, Volume I, Secteur manufacturier

Cette publication présente des données détaillées concernant le poids des multinationales dans les pays de l'OCDE. Cette nouvelle édition inclut également des données sur l'activité des filiales des firmes nationales à l'étranger (investissement sortant).

Le Volume I présente les données pour le secteur manufacturier et couvre 18 variables comprenant la production, l'emploi, l'investissement, la recherche et le commerce. La Partie I présente les principaux résultats, l’évolution des différentes caractéristiques (production, emploi, productivité, R-D, etc.) des multinationales étrangères et des firmes nationales du total manufacturier et des principaux secteurs ainsi qu'une distribution géographique plus détaillée. La Partie II présente les données de base et la part de chaque secteur contrôlée par des multinationales étrangères pour les variables industrielles. Les sources et définitions sont également fournies.

Publié pour la première fois, le Volume II présente les données pour les services. Cinq variables sont couvertes : l’emploi, le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, les exportations et les importations. Ces données permettent de mesurer l’impact de l’investissement direct sur les économies des pays de l’OCDE. De ce point de vue, elles constituent un complément indispensable aux données sur les flux d’investissement direct.

