Manuel des indices hédoniques et des ajustements de qualité dans les indices de prix

Les indices de prix peuvent être construits selon une méthode dite « hédonique ». Cette méthode prend en compte les changements intervenus dans la qualité du produit en s’appuyant sur un ensemble de caractéristiques clés du produit. L’objectif de ce manuel est d’aider le lecteur à mieux comprendre les avantages et les inconvénients des méthodes classiques et hédoniques, et de lui offrir un fondement analytique sur lequel appuyer son choix. Cet ouvrage dégage des « bonnes pratiques » à suivre pour construire des indices hédoniques et examine les critiques adressées à ces indices. Le manuel regroupe non seulement des éléments dispersés jusqu’alors dans un grand nombre de publications, mais dépasse la littérature économique existante à plusieurs égards. Il a été rédigé principalement à l’intention des organismes statistiques, qui ne disposaient pas jusque-là de manuel regroupant les principes à suivre pour mener des études hédoniques.