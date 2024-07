Les technologies du XXIe siècle

Les décennies à venir sont porteuses de progrès remarquables dans de nombreuses technologies à vocation universelle. Notre façon de vivre, de travailler, ainsi que nos loisirs devraient en être profondément remodelés. Les technologies vont révolutionner la médecine, l'agriculture, les voyages, le commerce de détail... des bouleversements qui toucheront le coeur même de notre vie quotidienne. Si elle utilise ces technologies à bon escient, l'humanité pourra retirer des bienfaits immenses. Dans le cas contraire, ce seront autant d'opportunités manquées et de risques inutiles.

L'enjeu est donc de taille pour la société. Quel coût cela entraînerait-il, si nous rations le coche du changement dynamique ? Quels problèmes éthiques les nouvelles avancées du génie génétique vont-elles poser ? La diffusion des nouvelles technologies créera-t-elle de nouvelles divisions sociales ? Quels types de sociétés seront les mieux armés pour exploiter ce vaste potentiel ? Quelle voie la coopération internationale doit-elle suivre pour tirer le plus grand profit des retombées de la technologie ?

Cette étude passe en revue les promesses extraordinaires qu'annoncent les vingt prochaines années. Elle prend la mesure de questions essentielles -- économiques, sociales, environnementales ou éthiques -- auxquelles les décideurs du secteur public, du secteur des entreprises et de la société devront faire face pour écarter les incertitudes de la technologie et transformer ses promesses en réalités.