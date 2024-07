Des compétences meilleures pour des emplois meilleurs et une vie meilleure

Reconnaissant la complexité des politiques relatives aux compétences mais aussi la possibilité de s’inspirer de l’expérience des pairs, l’OCDE a élaboré une Stratégie sur les compétences qui aide les pays à recenser les forces et faiblesses de leurs systèmes de compétences, à comparer ces derniers à l’échelle internationale et à élaborer des politiques pour entamer un cercle vertueux où développement des compétences rime avec amélioration de l’emploi et renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale.

Cette publication présente une stratégie qui a pour but d’aider les pays à constituer et utiliser au mieux un vivier de compétences de grande qualité. La Stratégie de l’OCDE sur les compétences s’éloigne des mesures traditionnelles, telles que le nombre d’années passées dans l’éducation et la formation initiale ou bien les diplômes obtenus, pour adopter une perspective beaucoup plus large qui inclut les compétences que les individus peuvent acquérir, utiliser et entretenir – mais aussi perdre – tout au long de leur vie. Lorsque l’investissement dans les compétences est insuffisant, les individus restent en marge de la société, les avancées technologiques ne se traduisent pas en croissance économique et les pays perdent leur compétitivité dans une société mondiale de plus en plus fondée sur les connaissances. En outre, cette publication souligne que pour conserver leur valeur, les compétences doivent sans cesse être utilisées et mises à jour tout au long de la vie afin que les individus puissent coopérer, concourir et s’associer de façon à faire évoluer l’économie et la société.