Les régimes douaniers après l'Uruguay Round

La réduction massive des droits de douane et l’adoption de tarifs non discriminatoires comme principal moyen de protection commerciale constituent deux des succès les plus marquants de la diplomatie commerciale de l'après-guerre et des négociations multilatérales menées sous les auspices du GATT (devenu l’OMC).

Le sommet de Seattle, qui réunira fin novembre 1999 des dirigeants du monde entier, offre une occasion nouvelle de poursuivre le démantèlement des barrières tarifaires. Ce livre donne aux participants un outil indispensable pour formuler leurs objectifs et stratégies de négociation dans le domaine des droits de douane. Il fournit aussi aux analystes les données clés nécessaires pour concevoir des scénarios de négociation et évaluer leurs effets respectifs sur les échanges, l’emploi et la croissance.

Enfin, il permettra à toutes les personnes qui étudient le commerce international de consulter, sans avoir à faire de longues recherches, des données complètes, détaillées et comparables sur les tarifs, et de les appliquer directement aux questions que suscitent les politiques dans ce domaine.