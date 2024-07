Les politiques commerciales de l'Union européenne et leurs effets économiques

Cet ouvrage retrace les efforts de libéralisation extérieure de la Communauté et discute des effets du marché unique sur les concurrents étrangers. L’objectif de ce livre est de clarifier et, si possible, de quantifier les effets économiques de la politique commerciale commune de l’UE. A cette fin, cet ouvrage présente un survol des efforts de libéralisation passés. Il procède ensuite à une comparaison internationale des indicateurs de commerce et décrit le futur agenda de la Communauté. Les résultats empiriques obtenus dans ce livre indiquent que l’intégration européenne n’aurait que peu modifié le trajet des échanges tandis que l’ouverture commerciale semble avoir relevé de façon importante le niveau du revenu de la région dans son ensemble. C’est l’ouverture extérieure, plus que l’intégration régionale, qui a favorisé la croissance en Europe.