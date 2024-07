Les infrastructures à l'horizon 2030

L’énergie, les transports, l’eau et les télécommunications sont autant d’infrastructures indispensables au développement et à la croissance, aujourd’hui comme demain. Au cours des prochaines décennies, les besoins en investissements infrastructurels seront massifs, et se chiffreront en trillions de dollars. Comment seront financés ces investissements, alors que les populations des pays de l’OCDE vieillissent rapidement et que la situation des finances publiques devient plus délicate ? Comment des facteurs tels que l’urbanisation, le changement climatique et la mondialisation affecteront-ils le développement des infrastructures dans les pays de l’OCDE ? et comment le rôle du secteur public et des acteurs privés évoluera-t-il au fil du temps ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions que le rapport de l'OCDE rapport soulève dans son évaluation à long terme du devenir des infrastructures des pays de l'OCDE et de la zone non-OCDE.