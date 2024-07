Les aides publiques à l'industrie au grand jour

A travers les programmes d'aide, ce sont jusqu'à 45 milliards de dollars qui sont transférés chaque année des budgets publics vers l'industrie manufacturière des pays de l'OCDE. Mieux appréhender l'importance de ces aides est indispensable pour comprendre leur rôle au sein des stratégies d'ajustement structurel ainsi que les effets secondaires qu'elles peuvent avoir sur les échanges, la compétitivité et l'investissement. Cette exigence de transparence prend tout son sens dans une économie en voie de mondialisation soumise à une compétitivité internationale accrue.

Cet ouvrage propose la première synthèse globale sur les aides publiques à l'industrie. Elle s'appuie sur un ensemble de données unique couvrant plus de 25 pays, pour retracer, analyser et évaluer les politiques d'aide tant à l'échelle internationale qu'au niveau national. Les programmes d'aide sont examinés de façon plus approfondie à travers 17 études de cas par pays. Le soutien à la R-D industrielle et les aides en faveur des investissements physiques et immatériels font également l'objet d'une attention particulière.

L'analyse montre qu'il convient, dans presque tous les pays de l'OCDE, de limiter les effets de distortion que les subventions peuvent produire sur les échanges et de contenir les dépenses publiques dans le cadre des programmes d'aide à l'industrie compte tenu du besoin d'assainissement budgétaire. Cet ouvrage sans équivalent constitue un outil d'analyse précieux pour relever ces défis.