Le secteur public au XXIème siècle : repenser le leadership

A l'heure de la mondialisation, de la décentralisation et des économies fondées sur le savoir, les gouvernements doivent aujourd'hui repenser le rôle des dirigeants dans le secteur public pour faire face aux nouveaux défis. En effet, cet environnement impose aux dirigeants de la fonction publique d'assumer de nouveaux rôles, notamment en tant qu'agents du changement, promoteurs de l'amélioration des performances, coordonnateurs des politiques gouvernementales et gardiens des valeurs du service public.

De nombreux gouvernements de pays Membres de l'OCDE élaborent actuellement de nouveaux modèles de leadership dans le secteur public. Cet ouvrage est le premier à examiner les questions clés du leadership dans l'ensemble des pays Membres de l'OCDE, notamment les stratégies et les pratiques actuellement adoptées par les gouvernements et les enseignements déjà tirés des expériences des pays.