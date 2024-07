Le secteur des grandes cultures

Cette étude propose une analyse approfondie du secteur des grandes cultures des pays de l’OCDE et formule des conclusions sur les incidences des politiques de soutien à l’agriculture, de la libéralisation des échanges, des paiements agro-environnementaux et des réglementations agro-environnementales. Elle présente par ailleurs des données économiques et structurelles, ainsi que des indicateurs agro-environnementaux spécifiques au secteur des grandes cultures, et analyse les mesures prises par les pouvoirs publics pour soutenir ce secteur et faire face aux problèmes environnementaux qui se posent tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle régionale. Cette publication est la troisième d’une série d’études de fond que l’OCDE a entreprise dans le but d’étudier les liens entre agriculture, échanges et environnement. La première étude, consacrée au secteur porcin, est parue en 2003, tandis que la deuxième, qui portait sur le secteur laitier, a été publiée en 2004.