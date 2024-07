La tarification de l'accès dans le secteur des télécommunications

Ce rapport aborde une question qui se pose dans pratiquement tous les secteurs de services aux collectivités, à savoir la réglementation de l’accès à des installations essentielles. Les régulateurs des industries d’équipements collectifs publics se heurtent à un problème crucial : la réglementation des termes et conditions dans lesquels des entreprises en concurrence ont accès à des intrants clés fournis par des concurrents. Le développement de la concurrence et le succès de la libéralisation dépendent souvent des termes de l’accès et des conditions choisies, aussi les pouvoirs publics sont-ils soucieux de faire le bon choix.

Préparé par le comité de la concurrence de l’OCDE, ce rapport traite du secteur des télécommunications et cherche à approfondir la compréhension de la réglementation de l’accès. Les problèmes d’accès ne sont pas des plus faciles pour les autorités de tutelle et les responsables de la politique de la concurrence : ils peuvent en effet être techniquement délicats et donner lieu à des polémiques retentissantes sur le plan pratique. En abordant la question sous ces deux angles, ce rapport cherche à aider les autorités de tutelle et les pouvoirs publics à tirer les leçons de l’expérience de l’OCDE pour obtenir des résultats efficients et compétitifs.