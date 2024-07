La société civile et le développement international

L'intérêt pour le concept de société civile connaît un renouveau remarquable. Dans le domaine de la théorie politique, ce concept est actuellement considéré comme un instrument pouvant permettre de sortir de certaines impasses théoriques et politiques. Mais que signifie ce concept ? La société civile peut-elle réellement faire office de contrepoids face à des pouvoirs publics qui ont perdu le contact avec la population ? Sans doute convient-il d'adapter le concept occidental de société civile lorsque celui-ci s'applique aux économies en développement où des facteurs et des valeurs culturels différents entrent en jeu.

Cet ouvrage relève un défi : il définit le rôle de la société civile dans le promotion des objectifs de développement au sein même des sociétés en développement. Il compare les activités et les attitudes des différents éléments de la société civile dans le processus de développement et montre comment ceux-ci peuvent gagner en efficacité. Il montre également que les pouvoirs publics ne devraient pas essayer de remplacer leurs propres activités de développement par celles de la société civile.