La réforme des politiques laitières et de la libéralisation des échanges de produits laitiers

Cet ouvrage vise à faciliter la compréhension du secteur laitier par une analyse des effets économiques et commerciaux que provoquent les grandes orientations, dont les subventions. Il examine plus particulièrement les effets des mesures de soutien du prix du lait et des quotas laitiers. Les différentes mesures ont ensuite été supprimées des modèles analytiques afin d’évaluer l’incidence d’une libéralisation des échanges internationaux de produits laitiers sur la production, la consommation, le commerce, les prix, les revenus et le bien-être.

Ce rapport accorde une attention particulière aux conséquences des politiques et de leur réforme dans la zone OCDE, bien que les répercussions sur les autres économies soient également étudiées. Il offre une vision économique du fonctionnement complexe des mesures relatives au secteur laitier et propose un débat sur le potentiel de ce secteur, tant au niveau mondial que national, au fur et à mesure que chaque pays doit s’adapter à la libéralisation des conditions commerciales.