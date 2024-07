La politique sociale et la politique du marché du travail en Roumanie

La Roumanie est l’un des pays les plus pauvres d’Europe et elle rencontre de grandes difficultés dans ses tentatives pour mettre en place des politiques du marché du travail et des politiques sociales similaires à celles des pays plus développés. L’étendue de la pauvreté y est considérable et d’importantes restructurations de l’économie sont indispensables : la survie de nombreux ménages dépend encore de l’agriculture de subsistance ou d’autres activités économiques informelles. Mais augmenter les dépenses d’assurance sociale n’est pas une solution viable pour la Roumanie, car le taux de cotisation qu’elle impose est déjà l’un des plus élevés du monde. Quel rôle la politique sociale et la politique du marché du travail peuvent-elles et doivent-elles jouer dans le climat économique actuel ? Pour répondre à cette question, cet ouvrage présente une analyse approfondie et documentée du problème du sous-emploi et des difficultés sociales qui en résultent. Il démontre que les problèmes sociaux actuels sont étroitement liés aux graves distorsions économiques que connaît le pays. La priorité essentielle doit dès lors consister à promouvoir la modernisation de l’ensemble de l’économie, même si cela conduit à une augmentation du chômage. Cet ouvrage analyse les différentes questions relevant de la politique sociale et de la politique du marché du travail dans une telle perspective économique, et fournit de nombreuses comparaisons à l’échelle internationale.