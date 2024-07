La politique de la ville en Allemagne

Depuis des années, l'Allemagne joue un rôle pionnier en matière de politique urbaine. Elle s'est fixé un objectif de développement urbain durable afin de relever l'ensemble des défis économiques, sociaux et environnementaux qui se posent aux villes. Des réponses politiques intégrées et des mesures novatrices ont été mises en place pour favoriser la revitalisation des centres-villes et faire face à la croissance des banlieues, à l'augmentation de la circulation automobile et au changement social. Cet ouvrage analyse ces initiatives à la lumière des traits spécifiques à l'Allemagne : système fédéral, processus d'unification et système urbain polycentrique.

La politique de la ville est un instrument privilégié pour résoudre de nombreux problèmes dont l'ancrage est avant tout urbain et constitue, en tant que tel, une composante à part entière du développement durable. Au-delà des caractéristiques et des conclusions propres à l'Allemagne, cette étude plaide pour une approche multisectorielle intégrée et prospective, qui ne soit pas seulement guidée par une logique économique pure, mais apporte des éléments de réponses tangibles à cette question essentielle : quel type de villes souhaitons-nous pour l'avenir ?