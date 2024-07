La politique de la concurrence et ses effets macroéconomiques

Parfois - et particulièrement en période de crise économique - les responsables gouvernementaux demandent aux autorités de la concurrence de leur fournir des preuves s’agissant des liens entre la concurrence, la politique de la concurrence, et les résultats macroéconomiques, tels que la productivité, la croissance, l'innovation, l'emploi et les inégalités. Les liens sont parfois très difficiles à démontrer; cette fiche d’information a été élaborée pour aider les autorités de la concurrence à répondre à cette demande. Cette fiche d’information résume les données existantes sur les effets économiques plus larges de la concurrence et sa politique, et fournit des suggestions et des références pour aider les autorités de la concurrence à promouvoir leurs activités. Ce document passe en revue la littérature déjà existante - il ne contient pas de nouvelles recherches.