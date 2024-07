La Mesure du Capital -- Manuel de l'OCDE

Ce manuel a pour but de clarifier les questions théoriques que posent les concepts de stocks et flux de capital fixe et de fournir des lignes directrices pour le calcul d'estimations. Il traite également de la définition et de l'évaluation des « services du capital » qui mesurent la contribution des biens de capital au processus de production. Cet ouvrage est publié en lien étroit avec le Manuel de l'OCDE sur la mesure de la productivité