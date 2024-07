La corruption dans le secteur public

L’intégrité est un élément indispensable de l’environnement économique et social. Le coût de la corruption pour l’État est de mieux en mieux connu et documenté, et il est largement admis que la lutte contre la corruption et la promotion de l’intégrité publique sont essentielles à un développement économique durable. Cependant, la corruption n’est pas une cause mais une conséquence : elle est le résultat de l’échec des systèmes autant que de la malhonnêteté des individus. La prévention de la corruption est une entreprise aussi complexe que le phénomène lui-même, et elle requiert une combinaison de mécanismes notamment de bons systèmes de gestion de la déontologie, des techniques spécifiques de prévention ainsi que des lois efficaces, et efficacement appliquées. La connaissance des systèmes légaux, de fonction publique et de gestion en place dans un nombre significatif de pays est donc d’une valeur inestimable pour qui veut prendre des mesures contre la corruption. Cet ouvrage passe en revue les mesures prises par 15 pays de l’OCDE pour protéger leurs institutions publiques nationales contre la corruption. Il va de pair avec L’éthique dans le service public : Questions et pratiques actuelles, OCDE, 1996.