Ce numéro 187 de l’Observateur de l’OCDE examine megascience, la notion de handicap et l'école, l'école - une affaire de choix, la politique industrielle, l'Afrique australe - le défi du développement, économiser l'énergie dans les villes, faire passer le courant entre l'Est et lÓuest, des échanges verts, et réconcilier concurrence et commerce international.