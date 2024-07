L'Observateur de l'OCDE, Volume 1994 Numéro 1

Ce numéro 186 de l’Observateur de l’OCDE analyse les femmes et la restructuration de l'emploi, un urbanisme à l'écoute des femmes, l'égalité de chances dans la fonction publique, la réglementation - le choc de l'interdépendance, l'enseignement en Autriche, l'enseignement des enfants et adolescents à risque, l'environnement, l'investissement à l'Est, l'agriculture hongroise, science et technologie en Russie, et les perspectives économiques.