Ce numéro 177 de l’Observateur de l’OCDE examine la biotechnologie et l'agriculture, les villes et leur personnes âgées, passer du militaire au civil dans les télécommunications, un système bancaire efficace à l'Est, les pays en développement et l'échange, l'industrie de l'environnement, les politiques de l'environnement en Turquie, et les perspectives économiques.