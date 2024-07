Ce numéro 175 de l’Observateur de l’OCDE examine la maîtrise de la réglementation publique, déréglementation et les conséquences sectorielles, l'informatique pédagogique dans les écoles espagnoles, plaidoyer pour l'environnement urbain, science et technologie sans frontières, énergie en Hongrie, rémunérations dans le secteur publique, électronique en Corée et l'imposition des bénéfices et l'imposition des bénéfices.