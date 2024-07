L'Observateur de l'OCDE, Volume 1990 Numéro 6

Ce numéro 167 de l’Observateur de l’OCDE examine L'OCDE à 30 ans, la nouvelle ère des télécommunications, téléphone - hauts et bas des tarifs internationaux, télécom - les investissements à la croisée des chemins, le renaissance de l'Europe de l'Est - le rôle des télécom, le bruit, transport routiers - réglementation ou concurrence, les trois facettes du développement, freiner la croissance démographique, et la stratégie économique des États-Unis.