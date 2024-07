L'Observateur de l'OCDE, Volume 1990 Numéro 5

Ce numéro 166 de l’Observateur de l’OCDE analyse le coût des subventions à l'industrie, les subventions et ajustement structurel, l'aide et les échanges dans les relations Est-Sud, les droits et obligations du contribuable, les nouvelles technologies et l'entreprise, la thermodynamique chimique au service de l'environnement, comment indemniser toutes les victimes de pollutions accidentelles, enseigner à penser et les perspectives économiques.