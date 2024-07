L'Observateur de l'OCDE, Volume 1987 Numéro 2

Ce numéro 145 de l’Observateur de l’OCDE analyse les politques économiques et performances agricoles dans le tiers monde, l'interaction économique pays débiteurs - OCDE, le rôle des organisation non gouvernementales dans le tiers monde, l'avenir des migrations, les niveaux de vie - les différences réelles entre les pays, les paradix fiscaux, l'application les politiques de l'environnement, les stratégies économiques de la France et la Yougoslavie.