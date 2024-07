Ce numéro 142 de l’Observateur de l’OCDE examine les perspectives de l'emploi, dette et flux de ressources financières pour les pays en développement, la fraude informatique, le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux, la révolution du conteneur, la politique de l'environnement en Yougoslavie, et les stratégies économiques de l'Allemagne et le Canada.