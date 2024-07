Ce numéro 139 de l’Observateur de l’OCDE analyse l'échanges de produits manufacturés pays de l'OCDE-pays en développement, la « rude école » des années 70 - réflexions d'un praticien de la macro-économie, libéralisation des échanges et des investissements dans les services - le role des codes de l'OCDE, perspectives des politiques et des marchés agricoles, et stratégies économiques de lá Grèce.