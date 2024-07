Ce numéro 116 de l’Observateur de l’OCDE examine le réunion du conseil de l'OCDE au niveau ministériel ; les États-Unis et l'Europe face au changement ; problèmes et stratégies économiques de Belgique, Espagne, Norvèe, et Suisse ; déficits budgétaires et politique monétaire ; le gaz naturel ; les échanges agricoles ; les transports maritimes occidentaux et l'aide et la protection de l'environnement.