Ce numéro 114 de l’Observateur de l’OCDE examine línterdépendance mondiale, la place pour la Chine dans le commerce mondial, l'économie souterraine et comptes nationaux, les perspectives économiques, fiscalité : tendances et impact sur différents groupes de revenus, politique de concurrence et récession, l'informatique au service des économies d'énergie et vulnérabilité de la société informatisée.