L'Observateur de l'OCDE, Volume 1981 Numéro 6

Ce numéro 113 de l’Observateur de l’OCDE analyse le tiers monde : aide et échanges, aide ai développement : 1981 et au-delà, la dette du tiers monde, les nouveaux pays industriels - pays de l'OCDE : le point sur les échanges, l'accord sur les conditions des crédits à l'exportation, financement du déficit budgétaire et controle monétaire, un « secteur quaternaire » dans l'economie, l'innovation dans les petities et moyennes entreprises, énergie - forces du marché et action gouvernementale, -plitiques des consommateurs et les indicateurs sociaux de l'OCDE.