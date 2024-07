Ce numéro 110 de l’Observateur de l’OCDE examine lesalaires, inflation et emplois; les archés pétroliers mondiaux, le système international de repartition d'urgence de l'AIE, la déclaration ministérielle sur les politiques futures en matière de science et technologie, l'évolution geo-economique et geo-politique dans les années 80, la protection de l'environnement, et l'aide de l'OCDE à la Turquie.