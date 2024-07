Ce numéro 101 de l’Observateur de l’OCDE analyse un scénario pour la stratégie du développement, les économies d'énergie, les villes - un problème de gouvernement, le transfert de technologie de l'ouest à l'est, les perspectives de la production agricole soviétique, le tourisme dans la zone OCDE, concentration et politique de concurrence, et les pratiques commerciales restrictives et les échanges internationaux.