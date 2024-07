Ce numéro 88 de l’Observateur de l’OCDE analyse les effets potentiels des produits chimiques, l'« exportation » de pollution atmosphérique, les déchets radioactifs, les pêcheries et les zones de 200 milles, les perspectives pour les pétroliers, la recommandation du Conseil de l'OCDE sur les navires, et le tourisme international en 1976 et début 1977.