Ce numéro 72 de l’Observateur de l’OCDE analyse la crise du développement, 10 recommandations des ministres de l'environnement de l'OCDE, problèmes de la main-d'oeuvre et de l'emploi dans le contexte de la crise de l'énergie et de la lutte contre l'inflation, nouvelles priorités de la recherche publique, et création d'une Agence Internationale de l'Énergie dans le cadre de l'OCDE.