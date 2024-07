Ce numéro 70 de l’Observateur de l’OCDE analyse les résultats de l'évaluation des problèmes énergétiques à long terme, l'énergie et l'environnement, qQui «exporte» et qui «importe» la pollution, perspectives des principaux marchés agricoles pour 1974-75, avantages et inconvénients de l'impôt négatif sur le revenu et la croissnce urbaine et les instruments de régulation du marché foncier urbain.