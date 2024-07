L'Observateur de l'OCDE, Volume 1972 Numéro 6

Ce numéro 61 de l’Observateur de l’OCDE examine les perspectives économiques, les problèmes des pays les moins avancés, problèmes et perspectives de lá recherche fondamental dans certains domaines multidisciplinaires, solutions nouvelles pour le «Nouveau» travaileur, recherche et exploitation de pétrole brut et gaz naturel dans la zone européenne de l'OCDE, nouvelles statistiques fiscales, et le mouvement de rationalisation dans le secture de la distribution.