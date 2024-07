L'Observateur de l'OCDE, Volume 1970 Numéro 4

Ce numéro 47 de l’Observateur de l’OCDE examine les perspectives économiques, les opérations invisibles des pays de l'OCDE durant les années 60, directives pour la politique de l'enseignement dans les années 70, les investissements gers au tier monde, les migrations internationales de main-d'oeuvre et leurs répercussions, et la conteneurisation - Problèmes pour les transports maritimes, les ports la main-d'oeuvre et les pouvoirs publics.