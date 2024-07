L'Impact de la culture sur le tourisme examine la corrélation croissante entre le tourisme et la culture, et comment ils sont devenus ensemble de puissants vecteurs de l'attractivité et de la compétitivité des destinations. Sur la base d'études de cas illustrant différents aspects des relations entre le tourisme, la culture et l’attractivité régionale ainsi que les initiatives publiques qui peuvent être prises pour renforcer ces relations, cette publication démontre comment le lien entre tourisme et culture peut être renforcé afin d'accroître l’attractivité des destinations pour les touristes, mais aussi leur compétitivité comme lieux de visite, de résidence, de travail et d’investissement.