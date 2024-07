L'évaluation et l'efficacité de l'aide n° 1 - Conseils pour l'évaluation de l'aide humanitaire apportée dans les situations d'urgence complexes.

L’évaluation est un outil majeur pour l’amélioration de la qualité et l’efficacité de la coopération pour le développement. Le groupe de travail du Comité d’Aide au Développement (CAD) sur l’évaluation de l’aide constitue le seul forum international où les experts bilatéraux et multilatéraux dans le domaine de l’évaluation se réunissent régulièrement. Ses Membres cherchent à améliorer les pratiques employées et à profiter des leçons pouvant émaner des activités et des expériences dans le domaine de la coopération pour le développement. La série ‘L'évaluation et l'efficacité de l'aide’ a été lancée afin de partager certains travaux avec un public plus large. Ces conseils s’adressent aux personnes qui interviennent lors de la commande, de la conception et de la gestion des évaluations portant sur les programmes d’aide humanitaire principalement au sein des organismes donneurs, mais ils peuvent également être utiles aux institutions des Nations Unies, aux ONG et autres organismes spécialisés dans l’aide humanitaire. Ils n’ont pas la prétention de servir comme base de référence unique car d’autres textes spécialisés existent. Ils visent plutôt à compléter les principes existants du CAD pour l’évaluation de l’aide, mettant l’accent sur les domaines qui méritent une attention toute particulière, la nature des activités entreprises et le réseau multi-acteurs, aux composantes étroitement liées les unes aux autres, par lequel la communauté internationale apporte son assistance humanitaire. La version papier de ce rapport est disponible gratuitement auprès de la Direction de la coopération pour le dévelppement ; pour obtenir un exemplaire, prière d’envoyer un email à: dac.contact@oecd.org