L’étude de l’OCDE sur la gestion des risques au Maroc analyse l’action d’acteurs multiples, allant du gouvernement central, des collectivités territoriales, des organes de recherche, du secteur privé et de la société civile, en faveur d’une gestion efficace des risques majeurs. Elle porte une attention particulière aux questions de gouvernance, de coordination et d’inclusion. Son analyse prend en compte l’ensemble du cycle de gestion des risques (évaluation des risques, prévention et atténuation, réponse et gestion de l'urgence, et relèvement et reconstruction), et identifie les défis restant à relever pour renforcer la résilience de l’économie et de la société marocaine face aux risques.