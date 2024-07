L'espace à l'horizon 2030

Cet ouvrage explore le rôle potentiel de la technologie spatiale dans cinq grands domaines : l'environnement, l'utilisation des ressources naturelles, la mobilité des biens et des personnes, les menaces sur le plan de la sécurité et le développement de la société de l'information. Il passe en revue les problèmes que peut poser le développement d’applications spatiales, et analyse les forces et les faiblesses des dispositifs institutionnels, légaux et réglementaires qui régissent actuellement les activités spatiales dans la zone de l’OCDE et au-delà. Sur la base de cette analyse, il propose pour finir un cadre général dans lequel les gouvernements pourraient inscrire des politiques qui permettraient de concrétiser le potentiel que l’espace a à offrir.