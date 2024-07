La mobilité des étudiants, des enseignants, du savoir et même des valeurs fait partie de l'enseignement supérieur depuis des siècles. Mais cette mobilité s’est récemment accélérée à un rythme sans précédent. Cette évolution présente de nombreuses opportunités : accès élargi à l'enseignement supérieur, alliances stratégiques entre pays et régions ainsi que valorisation des ressources humaines et renforcement des capacités institutionnelles. Ces opportunités ne vont cependant pas sans défis : accroissement potentiel des prestataires médiocres ou peu scrupuleux, titres et diplômes non reconnus par les employeurs ou les établissements locaux, ou encore élitisme source de tensions. Cet ouvrage vise à éclairer ces opportunités et ces défis, notamment pour les pays en développement qui souhaitent se servir de l'enseignement supérieur transnational comme levier de développement. Il examine le concept de renforcement des capacités par l'enseignement supérieur transnational et met l'accent sur le rôle clé de l'assurance qualité et des négociations commerciales.