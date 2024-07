L'énergie nucléaire aujourd'hui

L’énergie nucléaire est une technologie complexe au passé controversé et qui suscite des interrogations. Dans le même temps, elle peut nous apporter des bienfaits considérables. Pour pouvoir apprécier les perspectives d’avenir de cette technologie, le public souhaite être éclairé sur toute une série de questions : • Dans quelle mesure l’énergie nucléaire est-elle sûre ? • L’énergie nucléaire est-elle compétitive sur le plan économique ? • Quelle contribution l’énergie nucléaire peut-elle apporter pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre ? • Que faire des déchets radioactifs ? • Le recours à l’énergie nucléaire augmente-t-il le risque de prolifération des armes nucléaires ? • Les ressources sont-elles suffisamment abondantes et sûres pour permettre une exploitation prolongée de l’énergie nucléaire ? • L’énergie nucléaire pourra-t-elle être mieux maîtrisée demain qu’aujourd’hui ? Cet ouvrage apporte des réponses factuelles et fondées à toutes ces questions. Conçu d’abord pour informer les responsables politiques, il intéressera aussi les dirigeants d’entreprise, les universitaires, les journalistes et le grand public.