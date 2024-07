L'Arrangement sur les crédits à l'exportation

L'Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public célèbre cette année son vingtième anniversaire. L'« Arrangement », nom sous lequel l'on connaît généralement les lignes directrices, constitue une forme de coopération internationale unique en son genre : il s'agit en effet d'un « gentlemen's agreement » qui n'a juridiquement aucune valeur officielle, mais qui a permis de mettre de l'ordre dans l'offre de crédits à l'exportation (subventions des pouvoirs publics aux exportateurs), faisant ainsi économiser des milliards de dollars au contribuable. Grâce à l'Arrangement, les exportateurs des pays de l'OCDE se livrent désormais une concurrence fondée sur la qualité et les prix, et non pas sur le degré de soutien dont ils bénéficient de la part de l'État. En outre, les améliorations qui ont progressivement été apportées à l'Arrangement en ont étendu la portée, évitant des distorsions des échanges et des subventions sous la forme de crédits d'aide liée et de primes sans rapport avec la réalité.

Dans ce recueil d'essais, des participants d'hier et d'aujourd'hui aux négociations sur les lignes directrices de l'Arrangement, des Présidents et Directeurs d'organismes de crédit à l'exportation, des institutions internationales, des protagonistes du secteur privé, des économistes et d'autres personnalités ayant été mêlées à l'Arrangement depuis ses origines retracent l'évolution de celui-ci - sa genèse et son développement progressif, les difficultés rencontrées et les problèmes résolus. Ils examinent les causes de la souplesse qui a permis à l'Arrangement de si bien s'adapter à l'évolution et à la mondialisation de l'économie. Certaines contributions apportent un éclairage remarquablement sincère sur le monde fermé des négociations internationales. D'autres explicitent les modalités par lesquelles l'Arrangement a été adapté à la complexité croissante des services financiers et des assurances. Toutes éclairent cet aspect de plus en plus important du commerce international.

Cet ouvrage est une lecture indispensable pour tous ceux qui s'intéressent au système commercial mondial et au rôle des crédits à l'exportation en particulier, et plus généralement aux relations entre le commerce et l'aide et à la coopération internationale.