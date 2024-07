Statistiques du commerce international par produit, Volume 2007 Numéro 4

Cette base de données annuelles constitue une source fiable de données en valeur par produit pour la Grèce, la Hongrie, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal, la Suède et la Turquie pour la période 2001-2006. Pour chaque pays sont présentés des tableaux se référant aux sections et divisions de la Classification Type pour le Commerce International (CTCI), révision 3 (une et deux positions). Chaque tableau permet de visualiser à la fois les importations et les exportations des six années les plus récentes par produit pour une centaine de pays partenaires ou groupes de pays partenaires (ALENA, etc.).