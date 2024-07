Intégrer les quartiers en difficulté

Les quartiers en difficulté lancent au coeur même de nos villes un défi sans précédent à la cohésion de nos sociétés. Ces quartiers n'ont pas une cause unique, ils sont plutôt le résultat d'une combinaison inédite de facteurs à la fois environnementaux, économiques, sociaux et culturels, qui se cristallisent dans une dimension spatiale précise, dans certains centres villes et banlieues.

Les politiques traditionnelles n'ont pas réussi à enrayer la spirale descendante qui affecte ces quartiers parce qu'elles étaient incapables d'appréhender la nature à la fois complexe et locale du problème. L'ambition de cette étude est de décrire ce phénomène, à travers l'analyse des politiques menées dans les pays de l'OCDE, afin de proposer des politiques mieux adaptées aux problèmes qu'elles combattent.

Comment attirer l'investissement, créer des emplois, reconstruire des bases économiques et sociales saines et,, plus généralement, lutter contre l'exclusion dont sont victimes les quartiers en difficulté ? Les différents niveaux de gouvernement, la société civile et le secteur privé ont leur rôle à jouer. Il est urgent de mettre en place sans attendre des politiques intégrées, fondées sur la réhabiliation de la dimension locale et le partenariat de tous les acteurs concernés.