Investisseurs institutionnels annuaire statistique 2000

Les investisseurs institutionnels (sociétés d’assurance, sociétés d’investissement et fonds de pension) sont à la fois les principaux collecteurs de l’épargne et les principaux émetteurs de fonds sur les marchés financiers. Le rôle des investisseurs institutionnels, en tant qu’intermédiaires financiers, et leur impact sur les stratégies d’investissement se sont accrus de façon significative au cours des dernières années avec la déréglementation et la mondialisation des marchés financiers. Cette publication présente un ensemble unique de statistiques complètes sur l’épargne et l’investissement du secteur institutionnel dans la zone de l’OCDE ; on y trouvera une mise à jour des données publiées en 1998 sous le même titre.